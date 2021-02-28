Дубник: «Сказал Биннингтону, чтобы он проваливал со льда»

Вратарь «Сан-Хосе» Деван Дубник прокомментировал инцидент, произошедший во время матча регулярного чемпионата НХЛ против «Сент-Луиса» (6:7). Во втором периоде с ним едва не подрался голкипер «Блюз» Джордан Биннингтон.

«Полагаю, он был расстроен, но я не понимаю, зачем он катался по льду и делал вид, словно сейчас будет кого-то бить. Я сказал ему, чтобы он проваливал со льда и успокоился. Он весит 72,5 килограмма и размахивает руками. Хочешь с кем-то подраться — не проблема, но я не понимаю, почему он притворялся и делал ложные удары», — цитирует Yahoo Sports Дубника.

В середине второго периода Биннингтон был заменен после четвертой пропущенной шайбы в матче. Покидая лед, канадец сначала ударил клюшкой защитника «Шаркс» Эрика Карлссона, после чего подъехал к Дубнику и едва не устроил с ним драку. Судьи остановили конфликт и наказали Биннингтона двумя минутами штрафа за грубость.