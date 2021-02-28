Флери стал первым вратарем в истории «Вегаса», выигравшим 100 матчей
10:14
Вратарь «Вегаса» Марк-Андре Флери установил историческое достижение в матче регулярного чемпионата против «Анахайма» (3:2 ОТ).
Для 36-летнего канадца эта победа стала 100-й в составе «Голден Найтс». Он стал первым вратарем в истории клуба, которому покорилось это достижение.
? THAT'S 100 WINS AS A GOLDEN KNIGHT FOR MARC-ANDRE FLEURY! ?— Vegas Golden Knights (@GoldenKnights) February 28, 2021
Флери выступает за «Вегас» с 2017 года.
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