НХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Флери стал первым вратарем в истории «Вегаса», выигравшим 100 матчей

10:14
Теги:

Вратарь «Вегаса» Марк-Андре Флери установил историческое достижение в матче регулярного чемпионата против «Анахайма» (3:2 ОТ).

Для 36-летнего канадца эта победа стала 100-й в составе «Голден Найтс». Он стал первым вратарем в истории клуба, которому покорилось это достижение.

Флери выступает за «Вегас» с 2017 года.

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир