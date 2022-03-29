Российский голкипер системы «Тампы» признан вратарем недели в ECHL

Российский голкипер из системы «Тампы» Алексей Мельничук был признан вратарем недели в ECHL.

23-летний россиянин одержал две победы с коэффициентом отраженных бросков 1.95.

Напомним, 22 марта Мельничук в результате обмена из «Сан-Хосе» стал игроком «Лайтнинг».

В нынешнем сезоне 23-летний Мельничук принял участие в трех матчах за «Сан-Хосе» в НХЛ, в двух из которых выходил в старте. Он отразил 86,4 процента бросков, пропуская в среднем 5,05 шайбы за матч.