Маккиннон может пропустить оставшиеся матчи регулярного чемпионата

Нападающий «Колорадо» Натан Маккиннон пройдет углубленное обследование в связи с травмой, сообщает Denver Post.

Главный тренер «Эвеланш» Джаред Беднар связал травму канадца с дракой. По предварительной информации, форвард рискует пропустить оставшиеся матчи регулярного чемпионата.

Маккиннон подрался с защитником «Миннесоты» Мэтом Дамбой в третьем периоде матча между командами. Отметается, что он повредил руку.

В нынешнем сезоне форвард набрал 70 (22+48) очков в 51 матче регулярного чемпионата.