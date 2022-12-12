Российский голкипер Аскаров признан лучшим игроком недели в АХЛ

Российский вратарь «Милуоки» Ярослав Аскаров признан лучшим игроком прошедшей игровой недели в АХЛ.

Он провел два матча, в которых в общей сложности отразил 60 бросков из 61 по своим воротам. Аскаров сделал первый «сухарь» за свою карьеру в Северной Америке в матче регулярного чемпионата против «Хартфорда» (2:0).

Ярослав Аскаров. ХК «Милуоки»

«Милуоки» — это фарм-клуб «Нэшвилла» из НХЛ. «Предаторз» выбрали россиянина на драфте 2020 года в первом раунде под общим 11-м номером.

Всего в этом сезоне в АХЛ он провел 16 матчей, в которых показал коэффициент надежности 2,42 и 91,8 процента отраженных бросков.