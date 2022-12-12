Голкипер «Вашингтона» Линдгрен выбран первой звездой недели в НХЛ

Голкипер «Вашингтона» Линдгрен назван первой звездой прошедшей игровой недели в НХЛ.

Он выиграл все четыре матча, пропуская в среднем 1,5 шайбы за встречу и отражай 94,9 процента бросков.

Второй звездой стал нападающий «Баффало» Тэйдж Томпсон. В его активе 7 (5+2) очков в 3 играх.

Третьей звездой выбран форвард «Торонто» Вильям Нюландер. Он набрал 7 (3+4) очков в 3 встречах.