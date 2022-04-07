Россияне «Сент-Луиса» повторяют рекорды «Детройта» 1990-х

В матче против «Сиэтла» (4:1) Иван Барбашев сделал голевую передачу и набрал тем самым 50-е очко в нынешнем сезоне.

26-летний нападающий стал третьим российским игроком «Сент-Луиса», которому удалось в чемпионате-2021/22 добраться до полусотенной отметки. Ранее российские тройки показывали столько высокую результативность только в «Детройте» 1990-х.

В сезонах-1995/96 и -1998/99 больше 50 баллов набирали Сергей Федоров, Игорь Ларионов и Вячеслав Козлов. В сезоне-1996/97 Козлову не хватило пяти очков, чтобы составить компанию Федорову и Ларионову, а в «Рейнджерс» — 1993/94 не попали в список из-за того, что Сергей Немчинов остановился на отметке 49 баллов.

Команда, в которых больше трех российских игроков набирали больше 45 очков за сезон