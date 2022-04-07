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Сегодня, 13:19

Россияне «Сент-Луиса» повторяют рекорды «Детройта» 1990-х

Российские хоккеисты «Сент-Луиса» повторили рекорды россиян, выступавших за «Детройт» в 90-х
Кирилл Бурдаков
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Иван Барбашев.
Фото USA Today Sports

В матче против «Сиэтла» (4:1) Иван Барбашев сделал голевую передачу и набрал тем самым 50-е очко в нынешнем сезоне.

26-летний нападающий стал третьим российским игроком «Сент-Луиса», которому удалось в чемпионате-2021/22 добраться до полусотенной отметки. Ранее российские тройки показывали столько высокую результативность только в «Детройте» 1990-х.

В сезонах-1995/96 и -1998/99 больше 50 баллов набирали Сергей Федоров, Игорь Ларионов и Вячеслав Козлов. В сезоне-1996/97 Козлову не хватило пяти очков, чтобы составить компанию Федорову и Ларионову, а в «Рейнджерс» — 1993/94 не попали в список из-за того, что Сергей Немчинов остановился на отметке 49 баллов.

Команда, в которых больше трех российских игроков набирали больше 45 очков за сезон

Сезон

Команда

Игроки

Очки

1993/94

Рейнджерс

Сергей Зубов

89 (12+77)

Алексей Ковалев

56 (23+33)

Сергей Немчинов

49 (22+27)

1995/96

Детройт

Сергей Федоров

107 (39+68)

Вячеслав Козлов

73 (36+37)

Игорь Ларионов

71 (21+50)

1996/97

Детройт

Сергей Федоров

63 (30+33)

Игорь Ларионов

54 (12+42)

Вячеслав Козлов

45 (23+22)

1998/99

Детройт

Сергей Федоров

63 (26+37)

Игорь Ларионов

63 (14+49)

Вячеслав Козлов

58 (29+29)

2021/22

Сент-Луис

Владимир Тарасенко

61 (25+36)

Павел Бучневич

58 (24+34)

Иван Барбашев

50 (22+28)
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ХК Сент-Луис Блюз
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Положение команд
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 70 45 25 98
2 Рейнджерс 71 45 26 96
3 Питтсбург 71 41 30 92
4 Вашингтон 70 38 32 86
5 Айлендерс 69 32 37 73
6 Коламбус 71 33 38 72
7 Филадельфия 70 22 48 55
8 Нью-Джерси 70 24 46 54
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 70 49 21 104
2 Торонто 70 45 25 96
3 Бостон 70 44 26 93
4 Тампа-Бэй 70 43 27 93
5 Детройт 71 28 43 65
6 Баффало 71 26 45 63
7 Оттава 69 26 43 58
8 Монреаль 70 19 51 49
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 70 50 20 106
2 Миннесота 69 43 26 91
3 Сент-Луис 70 40 30 90
4 Нэшвилл 69 40 29 84
5 Даллас 69 40 29 83
6 Виннипег 71 33 38 76
7 Чикаго 70 24 46 59
8 Аризона 70 22 48 49
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 70 42 28 93
2 Эдмонтон 71 41 30 87
3 Лос-Анджелес 72 38 34 86
4 Вегас 72 39 33 82
5 Ванкувер 71 33 38 76
6 Анахайм 72 28 44 68
7 Сан-Хосе 69 29 40 67
8 Сиэтл 70 22 48 50
Результаты / календарь
28.03
29.03
30.03
31.03
1.04
2.04
3.04
4.04
5.04
6.04
7.04
8.04
9.04
10.04
11.04
12.04
7.04 02:30
Вашингтон – Тампа-Бэй
 4 : 3
7.04 02:30
Виннипег – Детройт
 1 : 3
7.04 03:00
Сент-Луис – Сиэтл
 4 : 1
7.04 05:00
Анахайм – Калгари
 2 : 4
7.04 05:00
Вегас – Ванкувер
 1 : 5
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 70 106
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 70 102
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 70 101
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 65 54
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 70 50
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 71 47
И КН
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 48 2.09
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 46 2.14
Якоб Маркстрем

Якоб Маркстрем

Калгари

 56 2.16
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