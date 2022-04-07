Россияне «Сент-Луиса» повторяют рекорды «Детройта» 1990-х
В матче против «Сиэтла» (4:1) Иван Барбашев сделал голевую передачу и набрал тем самым 50-е очко в нынешнем сезоне.
26-летний нападающий стал третьим российским игроком «Сент-Луиса», которому удалось в чемпионате-2021/22 добраться до полусотенной отметки. Ранее российские тройки показывали столько высокую результативность только в «Детройте» 1990-х.
В сезонах-1995/96 и -1998/99 больше 50 баллов набирали Сергей Федоров, Игорь Ларионов и Вячеслав Козлов. В сезоне-1996/97 Козлову не хватило пяти очков, чтобы составить компанию Федорову и Ларионову, а в «Рейнджерс» — 1993/94 не попали в список из-за того, что Сергей Немчинов остановился на отметке 49 баллов.
Команда, в которых больше трех российских игроков набирали больше 45 очков за сезон
|
Сезон
|
Команда
|
Игроки
|
Очки
|
1993/94
|
Рейнджерс
|
Сергей Зубов
|
89 (12+77)
|
|
|
Алексей Ковалев
|
56 (23+33)
|
|
|
Сергей Немчинов
|
49 (22+27)
|
1995/96
|
Детройт
|
Сергей Федоров
|
107 (39+68)
|
|
|
Вячеслав Козлов
|
73 (36+37)
|
|
|
Игорь Ларионов
|
71 (21+50)
|
1996/97
|
Детройт
|
Сергей Федоров
|
63 (30+33)
|
|
|
Игорь Ларионов
|
54 (12+42)
|
|
|
Вячеслав Козлов
|
45 (23+22)
|
1998/99
|
Детройт
|
Сергей Федоров
|
63 (26+37)
|
|
|
Игорь Ларионов
|
63 (14+49)
|
|
|
Вячеслав Козлов
|
58 (29+29)
|
2021/22
|
Сент-Луис
|
Владимир Тарасенко
|
61 (25+36)
|
|
|
Павел Бучневич
|
58 (24+34)
|
|
|
Иван Барбашев
|
50 (22+28)
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|70
|45
|25
|98
|2
|Рейнджерс
|71
|45
|26
|96
|3
|Питтсбург
|71
|41
|30
|92
|4
|Вашингтон
|70
|38
|32
|86
|5
|Айлендерс
|69
|32
|37
|73
|6
|Коламбус
|71
|33
|38
|72
|7
|Филадельфия
|70
|22
|48
|55
|8
|Нью-Джерси
|70
|24
|46
|54
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|70
|49
|21
|104
|2
|Торонто
|70
|45
|25
|96
|3
|Бостон
|70
|44
|26
|93
|4
|Тампа-Бэй
|70
|43
|27
|93
|5
|Детройт
|71
|28
|43
|65
|6
|Баффало
|71
|26
|45
|63
|7
|Оттава
|69
|26
|43
|58
|8
|Монреаль
|70
|19
|51
|49
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|70
|50
|20
|106
|2
|Миннесота
|69
|43
|26
|91
|3
|Сент-Луис
|70
|40
|30
|90
|4
|Нэшвилл
|69
|40
|29
|84
|5
|Даллас
|69
|40
|29
|83
|6
|Виннипег
|71
|33
|38
|76
|7
|Чикаго
|70
|24
|46
|59
|8
|Аризона
|70
|22
|48
|49
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|70
|42
|28
|93
|2
|Эдмонтон
|71
|41
|30
|87
|3
|Лос-Анджелес
|72
|38
|34
|86
|4
|Вегас
|72
|39
|33
|82
|5
|Ванкувер
|71
|33
|38
|76
|6
|Анахайм
|72
|28
|44
|68
|7
|Сан-Хосе
|69
|29
|40
|67
|8
|Сиэтл
|70
|22
|48
|50
|7.04
|02:30
|
Вашингтон – Тампа-Бэй
|4 : 3
|7.04
|02:30
|
Виннипег – Детройт
|1 : 3
|7.04
|03:00
|
Сент-Луис – Сиэтл
|4 : 1
|7.04
|05:00
|
Анахайм – Калгари
|2 : 4
|7.04
|05:00
|
Вегас – Ванкувер
|1 : 5
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|70
|106
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|70
|102
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|70
|101
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|65
|54
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|70
|50
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|71
|47
|И
|КН
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|48
|2.09
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|46
|2.14
|
|
Якоб Маркстрем
Калгари
|56
|2.16