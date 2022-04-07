Нападающий «Оттавы» Штюцле повредил колено

Нападающий «Оттавы» Тим Штюцле получил повреждение колена, сообщает журналист Стив Ллойд.

Хоккеист должен пропустить предстоящий матч регулярного чемпионата НХЛ против «Нэшвилла». Главный тренер «Сенаторз» Ди Джей Смит не смог назвать точные сроки восстановления форварда.

В этом сезоне 20-летний Штюцле провел 68 матчей, в которых набрал 43 (15+28) очка.

Напомним, что «Оттава» выбрала немецкого нападающего на драфте-2020 под общим 3-м номером.