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Сегодня, 18:01

Нападающий «Оттавы» Штюцле повредил колено

Иван Шитик
Корреспондент
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Нападающий «Оттавы» Тим Штюцле получил повреждение колена, сообщает журналист Стив Ллойд.

Хоккеист должен пропустить предстоящий матч регулярного чемпионата НХЛ против «Нэшвилла». Главный тренер «Сенаторз» Ди Джей Смит не смог назвать точные сроки восстановления форварда.

В этом сезоне 20-летний Штюцле провел 68 матчей, в которых набрал 43 (15+28) очка.

Напомним, что «Оттава» выбрала немецкого нападающего на драфте-2020 под общим 3-м номером.

ХК Нэшвилл Предаторз
ХК Оттава Сенаторз
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2 Рейнджерс 71 45 26 96
3 Питтсбург 71 41 30 92
4 Вашингтон 70 38 32 86
5 Айлендерс 69 32 37 73
6 Коламбус 71 33 38 72
7 Филадельфия 70 22 48 55
8 Нью-Джерси 70 24 46 54
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 70 49 21 104
2 Торонто 70 45 25 96
3 Бостон 70 44 26 93
4 Тампа-Бэй 70 43 27 93
5 Детройт 71 28 43 65
6 Баффало 71 26 45 63
7 Оттава 69 26 43 58
8 Монреаль 70 19 51 49
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 70 50 20 106
2 Миннесота 69 43 26 91
3 Сент-Луис 70 40 30 90
4 Нэшвилл 69 40 29 84
5 Даллас 69 40 29 83
6 Виннипег 71 33 38 76
7 Чикаго 70 24 46 59
8 Аризона 70 22 48 49
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 70 42 28 93
2 Эдмонтон 71 41 30 87
3 Лос-Анджелес 72 38 34 86
4 Вегас 72 39 33 82
5 Ванкувер 71 33 38 76
6 Анахайм 72 28 44 68
7 Сан-Хосе 69 29 40 67
8 Сиэтл 70 22 48 50
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Вашингтон – Тампа-Бэй
 4 : 3
7.04 02:30
Виннипег – Детройт
 1 : 3
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Сент-Луис – Сиэтл
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7.04 05:00
Анахайм – Калгари
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7.04 05:00
Вегас – Ванкувер
 1 : 5
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Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 70 106
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 70 102
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 70 101
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 65 54
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 70 50
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 71 47
И КН
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 48 2.09
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 46 2.14
Якоб Маркстрем

Якоб Маркстрем

Калгари

 56 2.16
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