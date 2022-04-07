Нападающий «Оттавы» Штюцле повредил колено
Нападающий «Оттавы» Тим Штюцле получил повреждение колена, сообщает журналист Стив Ллойд.
Хоккеист должен пропустить предстоящий матч регулярного чемпионата НХЛ против «Нэшвилла». Главный тренер «Сенаторз» Ди Джей Смит не смог назвать точные сроки восстановления форварда.
В этом сезоне 20-летний Штюцле провел 68 матчей, в которых набрал 43 (15+28) очка.
Напомним, что «Оттава» выбрала немецкого нападающего на драфте-2020 под общим 3-м номером.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|70
|45
|25
|98
|2
|Рейнджерс
|71
|45
|26
|96
|3
|Питтсбург
|71
|41
|30
|92
|4
|Вашингтон
|70
|38
|32
|86
|5
|Айлендерс
|69
|32
|37
|73
|6
|Коламбус
|71
|33
|38
|72
|7
|Филадельфия
|70
|22
|48
|55
|8
|Нью-Джерси
|70
|24
|46
|54
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|70
|49
|21
|104
|2
|Торонто
|70
|45
|25
|96
|3
|Бостон
|70
|44
|26
|93
|4
|Тампа-Бэй
|70
|43
|27
|93
|5
|Детройт
|71
|28
|43
|65
|6
|Баффало
|71
|26
|45
|63
|7
|Оттава
|69
|26
|43
|58
|8
|Монреаль
|70
|19
|51
|49
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|70
|50
|20
|106
|2
|Миннесота
|69
|43
|26
|91
|3
|Сент-Луис
|70
|40
|30
|90
|4
|Нэшвилл
|69
|40
|29
|84
|5
|Даллас
|69
|40
|29
|83
|6
|Виннипег
|71
|33
|38
|76
|7
|Чикаго
|70
|24
|46
|59
|8
|Аризона
|70
|22
|48
|49
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|70
|42
|28
|93
|2
|Эдмонтон
|71
|41
|30
|87
|3
|Лос-Анджелес
|72
|38
|34
|86
|4
|Вегас
|72
|39
|33
|82
|5
|Ванкувер
|71
|33
|38
|76
|6
|Анахайм
|72
|28
|44
|68
|7
|Сан-Хосе
|69
|29
|40
|67
|8
|Сиэтл
|70
|22
|48
|50
Результаты / календарь
28.03
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3.04
4.04
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8.04
9.04
10.04
11.04
12.04
|7.04
|02:30
|
Вашингтон – Тампа-Бэй
|4 : 3
|7.04
|02:30
|
Виннипег – Детройт
|1 : 3
|7.04
|03:00
|
Сент-Луис – Сиэтл
|4 : 1
|7.04
|05:00
|
Анахайм – Калгари
|2 : 4
|7.04
|05:00
|
Вегас – Ванкувер
|1 : 5
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|70
|106
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|70
|102
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|70
|101
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|65
|54
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|70
|50
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|71
|47
|И
|КН
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|48
|2.09
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|46
|2.14
|
|
Якоб Маркстрем
Калгари
|56
|2.16
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