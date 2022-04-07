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«Настоящая звезда российского хоккея». Бадюков — о новом достижении Овечкина в НХЛ

Бадюков назвал набравшего более 1400 очков в НХЛ Овечкина звездой российского хоккея
Владислав Флегонтов
,  
Владимир Пушкарев
Читать «СЭ» в
Александр Овечкин празднует заброшенную шайбу в ворота «Тампы-Бэй».
Фото USA Today Sports

Хоккейный эксперт Алексей Бадюков в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал новое результативное достижение форварда «Вашингтона» Александра Овечкина.

7 апреля 36-летний российский хоккеист набрал 2 (1+1) очка в матче регулярного чемпионата с «Тампой-Бэй» (4:3). Теперь на счету нападающего 1401 (773+628) очко в 1265 матчах НХЛ.

«Саша — один из лучших российских игроков в НХЛ. Нет сомнений! Но у нас есть и другие ребята, которые прекрасно себя проявляют. А так Овечкин — молодец. Настоящая звезда российского хоккея. Несомненно он один из самых талантливых игроков. Я очень рад за него», — сказал Бадюков «СЭ».

Овечкин стал четвертым игроком в истории НХЛ, которому удалось набрать 1400 очков, выступая за одну команду. До него это удавалось Стиву Айзерману, Марио Лемье и Стэну Миките.

«Вашингтон» выбрал Овечкина под первым номером драфта НХЛ-2004. Россиянин выступает за «Кэпиталз» с 2005 года, он проводит 17-й сезон за команду.

Александр Овечкин
Алексей Бадюков
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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