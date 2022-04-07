«Настоящая звезда российского хоккея». Бадюков — о новом достижении Овечкина в НХЛ
Хоккейный эксперт Алексей Бадюков в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал новое результативное достижение форварда «Вашингтона» Александра Овечкина.
7 апреля 36-летний российский хоккеист набрал 2 (1+1) очка в матче регулярного чемпионата с «Тампой-Бэй» (4:3). Теперь на счету нападающего 1401 (773+628) очко в 1265 матчах НХЛ.
«Саша — один из лучших российских игроков в НХЛ. Нет сомнений! Но у нас есть и другие ребята, которые прекрасно себя проявляют. А так Овечкин — молодец. Настоящая звезда российского хоккея. Несомненно он один из самых талантливых игроков. Я очень рад за него», — сказал Бадюков «СЭ».
Овечкин стал четвертым игроком в истории НХЛ, которому удалось набрать 1400 очков, выступая за одну команду. До него это удавалось Стиву Айзерману, Марио Лемье и Стэну Миките.
«Вашингтон» выбрал Овечкина под первым номером драфта НХЛ-2004. Россиянин выступает за «Кэпиталз» с 2005 года, он проводит 17-й сезон за команду.
|7.04
|02:30
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Вашингтон – Тампа-Бэй
|4 : 3
|7.04
|02:30
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Виннипег – Детройт
|1 : 3
|7.04
|03:00
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Сент-Луис – Сиэтл
|4 : 1
|7.04
|05:00
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Анахайм – Калгари
|2 : 4
|7.04
|05:00
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Вегас – Ванкувер
|1 : 5