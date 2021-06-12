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Романов тренируется в третьей паре защитников «Монреаля» перед серией с «Вегасом»

21:55
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Хоккеист «Монреаля» Александр Романов тренируется в третьей паре защитников канадского клуба перед полуфинальной серией Кубка Стэнли с «Вегасом».

Как сообщает в Twitter журналист Джон Лю, 21-летний россиянин работает в сочетании Эрик Густафссоном.

В регулярном чемпионате НХЛ Романов провел 54 матча, в которых набрал 6 (1+5) очков.

Ранее «Монреаль» обыграл «Виннипег» в серии второго раунда Кубка Стэнли (4-0).

Дополнительная информация:

https://twitter.com/JohnLuTSNMtl/status/1403722321714634756

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