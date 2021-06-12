Романов тренируется в третьей паре защитников «Монреаля» перед серией с «Вегасом»

Хоккеист «Монреаля» Александр Романов тренируется в третьей паре защитников канадского клуба перед полуфинальной серией Кубка Стэнли с «Вегасом».

Как сообщает в Twitter журналист Джон Лю, 21-летний россиянин работает в сочетании Эрик Густафссоном.

#Habs practice:

Lehkonen — Danault — Gallagher

Toffoli — Suzuki — Caufield

Byron — Kotkaniemi — Anderson

Armia — Staal — Perry

Tatar — Frolik — Belzile



Chiarot — Weber

Kulak — Edmundson

Romanov-Gustafsson

Ouellet-Fleury



Price

Allen



Petry, Evans, Merrill sidelined.@TSN_Edge — John Lu (@JohnLuTSNMtl) June 12, 2021

В регулярном чемпионате НХЛ Романов провел 54 матча, в которых набрал 6 (1+5) очков.

Ранее «Монреаль» обыграл «Виннипег» в серии второго раунда Кубка Стэнли (4-0).