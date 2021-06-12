Романов тренируется в третьей паре защитников «Монреаля» перед серией с «Вегасом»
21:55
Хоккеист «Монреаля» Александр Романов тренируется в третьей паре защитников канадского клуба перед полуфинальной серией Кубка Стэнли с «Вегасом».
Как сообщает в Twitter журналист Джон Лю, 21-летний россиянин работает в сочетании Эрик Густафссоном.
В регулярном чемпионате НХЛ Романов провел 54 матча, в которых набрал 6 (1+5) очков.
Ранее «Монреаль» обыграл «Виннипег» в серии второго раунда Кубка Стэнли (4-0).
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Материалы сюжета: НХЛ — Кубок Стэнли 2021: полуфинал плей-офф сезона 2020 / 2021 — пары и результаты, новости и обзоры матчей
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