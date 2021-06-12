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Генеральный менеджер «Тампы» ответил на критику по поводу ситуации с Кучеровым

19:43
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Генеральный менеджер «Тампы» Жюльен Брисбуа отреагировал на критику, который подвергся клуб за ситуацию с нападающим Никитой Кучеровым.

Россиянин пропустил весь регулярный чемпионат, так как восстанавливался после операции. Это позволило клубу внести его долгосрочный список травмированных и избежать проблем с потолком зарплат.

Брисбуа заявил, что клуб не нарушил никаких правил, передает журналист Джо Смит в Twitter. Он отметил, что лига изучала эту ситуацию и затребовала медицинские документы по игроку. Форвард просто восстановился с опережением графика.

27-летний Кучеров провел 11 матчей в плей-офф и набрал 18 (5+13) очков.

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Иван Шитик все материалы автора
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