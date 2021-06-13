Флери похвалил Прайса и «Монреаль» перед началом полуфинальной серии Кубка Стэнли
Вратарь «Вегаса» Марк-Андре Флери похвалил вратаря «Монреаля» Кори Прайса и игровой стиль команды перед началом полуфинальной серии Кубка Стэнли против «Канадиенс».
«Прайс играет очень хорошо в этом плей-офф. «Монреаль» будет усложнять нашим хоккеистам жизнь, находя свободное пространство в атаке и в нейтральной зоне. К тому же, «Канадиенс» хороши в обороне, не дают сопернику много времени и пространства, особенно у своих ворот. Молодые игроки «Монреаля» хороши, ветераны — тоже. Очевидно, есть причины, по которым эта команда дошла до полуфинала Кубка Стэнли. Нас ждет серьезное испытание», — приводит официальный сайт НХЛ слова Флери.
Первый матч серии «Вегас» — «Монреаль» состоится 15 июня, начало встречи — в 4.00 (мск).
Дополнительная информация:
https://www.nhl.com/news/vegas-golden-knights-will-not-underestimate-montreal-canadiens/c-325315600
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