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Флери похвалил Прайса и «Монреаль» перед началом полуфинальной серии Кубка Стэнли

09:47
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Вратарь «Вегаса» Марк-Андре Флери похвалил вратаря «Монреаля» Кори Прайса и игровой стиль команды перед началом полуфинальной серии Кубка Стэнли против «Канадиенс».

«Прайс играет очень хорошо в этом плей-офф. «Монреаль» будет усложнять нашим хоккеистам жизнь, находя свободное пространство в атаке и в нейтральной зоне. К тому же, «Канадиенс» хороши в обороне, не дают сопернику много времени и пространства, особенно у своих ворот. Молодые игроки «Монреаля» хороши, ветераны — тоже. Очевидно, есть причины, по которым эта команда дошла до полуфинала Кубка Стэнли. Нас ждет серьезное испытание», — приводит официальный сайт НХЛ слова Флери.

Первый матч серии «Вегас» — «Монреаль» состоится 15 июня, начало встречи — в 4.00 (мск).

Дополнительная информация:

https://www.nhl.com/news/vegas-golden-knights-will-not-underestimate-montreal-canadiens/c-325315600

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Иван Торопцев все материалы автора
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Материалы сюжета: НХЛ — Кубок Стэнли 2021: полуфинал плей-офф сезона 2020 / 2021 — пары и результаты, новости и обзоры матчей