Флери похвалил Прайса и «Монреаль» перед началом полуфинальной серии Кубка Стэнли

Вратарь «Вегаса» Марк-Андре Флери похвалил вратаря «Монреаля» Кори Прайса и игровой стиль команды перед началом полуфинальной серии Кубка Стэнли против «Канадиенс».

«Прайс играет очень хорошо в этом плей-офф. «Монреаль» будет усложнять нашим хоккеистам жизнь, находя свободное пространство в атаке и в нейтральной зоне. К тому же, «Канадиенс» хороши в обороне, не дают сопернику много времени и пространства, особенно у своих ворот. Молодые игроки «Монреаля» хороши, ветераны — тоже. Очевидно, есть причины, по которым эта команда дошла до полуфинала Кубка Стэнли. Нас ждет серьезное испытание», — приводит официальный сайт НХЛ слова Флери.

Первый матч серии «Вегас» — «Монреаль» состоится 15 июня, начало встречи — в 4.00 (мск).