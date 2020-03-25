Романов может дебютировать за «Монреаль» в этом сезоне

Защитник ЦСКА Александр Романов может дебютировать за «Монреаль» в текущем сезоне. Об этом сообщил агент игрока Дэн Мильштейн.

— В течение следующих двух недель мы обсудим различные варианты, — цитирует Мильштейна TSN. — Я бы ожидал, что он примет решение, основываясь на текущем сезоне НХЛ. Если «Монреаль» захочет, он, вероятно, подпишет контракт и приедет в этом году, а не будет ждать следующего сезона. Потому что может подписать контракт после 1 мая.

В 47 матчах текущего сезона Романов сделал 7 результативных передач. Он выбран «Монреалем» на драфте 2018 года под общим 38-м номером.