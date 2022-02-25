«Нэшвилл» вывел из обращения номер Пекки Ринне

«Нэшвилл» вывел из обращения игровой номер своего бывшего вратаря Пекки Ринне, информирует пресс-служба НХЛ. Церемония, во время которой свитер Ринне с 35-м номером был поднял под своды арены, прошла перед матчем регулярного чемпионата НХЛ против «Далласа» (2:1 Б).

«Это большая честь. Я считаю, что мне очень повезло, потому что в нашей команде было много великих игроков, — отметил Ринне. — Мне повезло, что я смог так долго играть здесь, и за это хочу поблагодарить и генерального менеджера Дэвида Пойла. Он верил в меня, дал мне шанс, поэтому я провел здесь столько лет. У меня образовалась связь с клубом и городом. Именно поэтому я здесь. Игроки команды продолжают считать меня своим, что для меня многое означает».

39-летний Ринне выступал за «Нэшвилл» с 2005 по 2021 год. Он занимает третье место в истории НХЛ по количеству побед среди европейских вратарей. Он также обладатель «Везина Трофи» 2018 года и обладатель «Кинг Клэнси Трофи» 2021 года.