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Сегодня, 10:42

«Нэшвилл» вывел из обращения номер Пекки Ринне

«Нэшвилл» вывел из обращения номер Пекки Ринне во время матча с «Далласом»
Роман Шишов
Корреспондент

«Нэшвилл» вывел из обращения игровой номер своего бывшего вратаря Пекки Ринне, информирует пресс-служба НХЛ. Церемония, во время которой свитер Ринне с 35-м номером был поднял под своды арены, прошла перед матчем регулярного чемпионата НХЛ против «Далласа» (2:1 Б).

«Это большая честь. Я считаю, что мне очень повезло, потому что в нашей команде было много великих игроков, — отметил Ринне. — Мне повезло, что я смог так долго играть здесь, и за это хочу поблагодарить и генерального менеджера Дэвида Пойла. Он верил в меня, дал мне шанс, поэтому я провел здесь столько лет. У меня образовалась связь с клубом и городом. Именно поэтому я здесь. Игроки команды продолжают считать меня своим, что для меня многое означает».

39-летний Ринне выступал за «Нэшвилл» с 2005 по 2021 год. Он занимает третье место в истории НХЛ по количеству побед среди европейских вратарей. Он также обладатель «Везина Трофи» 2018 года и обладатель «Кинг Клэнси Трофи» 2021 года.

Пекка Ринне
ХК Нэшвилл Предаторз
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 50 35 15 74
2 Рейнджерс 51 33 18 71
3 Питтсбург 53 31 22 70
4 Вашингтон 53 28 25 65
5 Коламбус 51 27 24 55
6 Айлендерс 47 19 28 46
7 Нью-Джерси 51 18 33 41
8 Филадельфия 51 15 36 40
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 52 35 17 75
2 Тампа-Бэй 50 33 17 72
3 Торонто 51 33 18 70
4 Бостон 51 30 21 64
5 Детройт 52 23 29 52
6 Оттава 50 19 31 43
7 Баффало 52 16 36 40
8 Монреаль 52 12 40 31
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 51 37 14 78
2 Сент-Луис 50 30 20 66
3 Миннесота 49 31 18 65
4 Нэшвилл 52 30 22 64
5 Даллас 51 28 23 59
6 Виннипег 51 22 29 53
7 Чикаго 52 18 34 44
8 Аризона 51 13 38 30
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 50 30 20 66
2 Вегас 51 29 22 62
3 Лос-Анджелес 51 27 24 61
4 Эдмонтон 51 28 23 59
5 Анахайм 53 25 28 59
6 Ванкувер 53 25 28 56
7 Сан-Хосе 51 23 28 52
8 Сиэтл 54 16 38 37
Результаты / календарь
15.02
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17.02
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19.02
20.02
21.02
22.02
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27.02
28.02
1.03
2.03
25.02 03:00
Питтсбург – Нью-Джерси
 1 : 6
25.02 03:00
Рейнджерс – Вашингтон
 4 : 1
25.02 03:00
Торонто – Миннесота
 3 : 1
25.02 03:00
Флорида – Коламбус
 3 : 6
25.02 04:30
Нэшвилл – Даллас
 2 : 1 Б
25.02 06:00
Ванкувер – Калгари
 7 : 1
25.02 06:00
Сиэтл – Бостон
 2 : 3 ОТ
25.02 06:30
Сан-Хосе – Айлендерс
4 : 3 Б
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Вратари (КН)
И О
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 52 74
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 51 73
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 50 73
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 48 36
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 51 35
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 51 34
И КН
Вилле Хуссо

Вилле Хуссо

Сент-Луис

 19 1.97
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 33 1.98
Якоб Маркстрем

Якоб Маркстрем

Калгари

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