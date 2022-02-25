Главный тренер «Рейнджерс» Жерар Галлан подвел итоги матча регулярного чемпионата НХЛ против «Вашингтона» (4:1).

«Мы проделали действительно хорошую командную работу. Плюс наш вратарь вновь был безупречен. Жаль, что в самой концовке Шестеркин лишился шатаута, но в целом у нас получилась хорошая и сильная командная игра», — приводит слова Галлана официальный сайт НХЛ.

Шестеркин отразил 36 из 37 бросков по своим воротам.

После этого матча «Рейнджерс» с 71 очком занимают четвертое место в Восточной конференции, «Вашингтон» с 65 очками — на седьмой строчке.