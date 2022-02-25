«Шестеркин вновь был безупречен». Галлан — о победе «Рейнджерс» над «Вашингтоном»
Главный тренер «Рейнджерс» Жерар Галлан подвел итоги матча регулярного чемпионата НХЛ против «Вашингтона» (4:1).
«Мы проделали действительно хорошую командную работу. Плюс наш вратарь вновь был безупречен. Жаль, что в самой концовке Шестеркин лишился шатаута, но в целом у нас получилась хорошая и сильная командная игра», — приводит слова Галлана официальный сайт НХЛ.
Шестеркин отразил 36 из 37 бросков по своим воротам.
После этого матча «Рейнджерс» с 71 очком занимают четвертое место в Восточной конференции, «Вашингтон» с 65 очками — на седьмой строчке.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|50
|35
|15
|74
|2
|Рейнджерс
|51
|33
|18
|71
|3
|Питтсбург
|53
|31
|22
|70
|4
|Вашингтон
|53
|28
|25
|65
|5
|Коламбус
|51
|27
|24
|55
|6
|Айлендерс
|47
|19
|28
|46
|7
|Нью-Джерси
|51
|18
|33
|41
|8
|Филадельфия
|51
|15
|36
|40
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|52
|35
|17
|75
|2
|Тампа-Бэй
|50
|33
|17
|72
|3
|Торонто
|51
|33
|18
|70
|4
|Бостон
|51
|30
|21
|64
|5
|Детройт
|52
|23
|29
|52
|6
|Оттава
|50
|19
|31
|43
|7
|Баффало
|52
|16
|36
|40
|8
|Монреаль
|52
|12
|40
|31
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|51
|37
|14
|78
|2
|Сент-Луис
|50
|30
|20
|66
|3
|Миннесота
|49
|31
|18
|65
|4
|Нэшвилл
|52
|30
|22
|64
|5
|Даллас
|51
|28
|23
|59
|6
|Виннипег
|51
|22
|29
|53
|7
|Чикаго
|52
|18
|34
|44
|8
|Аризона
|51
|13
|38
|30
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|50
|30
|20
|66
|2
|Вегас
|51
|29
|22
|62
|3
|Лос-Анджелес
|51
|27
|24
|61
|4
|Эдмонтон
|51
|28
|23
|59
|5
|Анахайм
|53
|25
|28
|59
|6
|Ванкувер
|53
|25
|28
|56
|7
|Сан-Хосе
|51
|23
|28
|52
|8
|Сиэтл
|54
|16
|38
|37
|25.02
|03:00
|
Питтсбург – Нью-Джерси
|1 : 6
|25.02
|03:00
|
Рейнджерс – Вашингтон
|4 : 1
|25.02
|03:00
|
Торонто – Миннесота
|3 : 1
|25.02
|03:00
|
Флорида – Коламбус
|3 : 6
|25.02
|04:30
|
Нэшвилл – Даллас
|2 : 1 Б
|25.02
|06:00
|
Ванкувер – Калгари
|7 : 1
|25.02
|06:00
|
Сиэтл – Бостон
|2 : 3 ОТ
|25.02
|06:30
|
Сан-Хосе – Айлендерс
|4 : 3 Б
|И
|О
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|52
|74
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|51
|73
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|50
|73
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|48
|36
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|51
|35
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|51
|34
|И
|КН
|
|
Вилле Хуссо
Сент-Луис
|19
|1.97
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|33
|1.98
|
|
Якоб Маркстрем
Калгари
|40
|2.07