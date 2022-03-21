«Рейнджерс» обменяли защитника Битетто в «Сан-Хосе»
«Рейнджерс» отправили защитника Энтони Битетто в «Сан-Хосе», сообщает TSN.
31-летнего американца обменяли на 24-летнего нападающего Ника Меркли.
Битетто в этом сезоне провел 39 матчей в АХЛ, набрав 15 (4+11) очков в составе «Хартфорда». Последний его матч в НХЛ был проведен 5 мая 2021 года.
Меркли в нынешнем чемпионате НХЛ сыграл 9 раз и набрал 3 (1+2) очка.
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|21.03
|01:00
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Каролина – Рейнджерс
|0 : 2
|21.03
|02:00
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Сан-Хосе – Аризона
|4 : 2
|21.03
|02:00
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Чикаго – Виннипег
|4 : 6
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|05:00
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Ванкувер – Баффало
|2 : 3 ОТ
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