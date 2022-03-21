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Сегодня, 23:24

«Рейнджерс» обменяли защитника Битетто в «Сан-Хосе»

Иван Шитик
Корреспондент
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«Рейнджерс» отправили защитника Энтони Битетто в «Сан-Хосе», сообщает TSN.

31-летнего американца обменяли на 24-летнего нападающего Ника Меркли.

Битетто в этом сезоне провел 39 матчей в АХЛ, набрав 15 (4+11) очков в составе «Хартфорда». Последний его матч в НХЛ был проведен 5 мая 2021 года.

Меркли в нынешнем чемпионате НХЛ сыграл 9 раз и набрал 3 (1+2) очка.

Энтони Битетто
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
ХК Сан-Хосе Шаркс
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