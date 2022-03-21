Нападающему «Вашингтона» предстоит перенести вторую операцию на поврежденном глазе

Нападающий «Вашингтона» Карл Хагелин выбыл на продолжительный период времени. Ему предстоит перенести вторую операция на поврежденном глазе, сообщает журналист Саманта Пелл.

Игроу получил травму в начале марта на одной из тренировок. Ему сразу была сделана операция.

В этом сезоне 33-летний швед провел в регулярном чемпионате 53 матча. На его счету 3 гола и 11 передач при показателе полезности «плюс 10».

Отметим, что контракт хоккеиста с зарплатой 2,75 миллиона долларов в год действует до конца следующего сезона.