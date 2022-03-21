Нападающему «Вашингтона» предстоит перенести вторую операцию на поврежденном глазе
Нападающий «Вашингтона» Карл Хагелин выбыл на продолжительный период времени. Ему предстоит перенести вторую операция на поврежденном глазе, сообщает журналист Саманта Пелл.
Игроу получил травму в начале марта на одной из тренировок. Ему сразу была сделана операция.
В этом сезоне 33-летний швед провел в регулярном чемпионате 53 матча. На его счету 3 гола и 11 передач при показателе полезности «плюс 10».
Отметим, что контракт хоккеиста с зарплатой 2,75 миллиона долларов в год действует до конца следующего сезона.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|62
|41
|21
|88
|2
|Рейнджерс
|63
|40
|23
|85
|3
|Питтсбург
|63
|38
|25
|85
|4
|Вашингтон
|64
|35
|29
|80
|5
|Коламбус
|63
|32
|31
|67
|6
|Айлендерс
|60
|26
|34
|61
|7
|Филадельфия
|62
|20
|42
|51
|8
|Нью-Джерси
|62
|22
|40
|49
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|62
|42
|20
|90
|2
|Тампа-Бэй
|61
|39
|22
|84
|3
|Торонто
|62
|39
|23
|83
|4
|Бостон
|62
|38
|24
|81
|5
|Детройт
|62
|25
|37
|57
|6
|Баффало
|63
|22
|41
|52
|7
|Оттава
|62
|22
|40
|49
|8
|Монреаль
|62
|17
|45
|43
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|62
|44
|18
|93
|2
|Сент-Луис
|61
|34
|27
|77
|3
|Миннесота
|60
|36
|24
|76
|4
|Нэшвилл
|62
|36
|26
|76
|5
|Даллас
|61
|34
|27
|71
|6
|Виннипег
|63
|29
|34
|68
|7
|Чикаго
|63
|22
|41
|53
|8
|Аризона
|62
|20
|42
|44
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|62
|38
|24
|84
|2
|Лос-Анджелес
|64
|34
|30
|76
|3
|Эдмонтон
|62
|35
|27
|74
|4
|Вегас
|64
|34
|30
|72
|5
|Ванкувер
|64
|30
|34
|68
|6
|Анахайм
|64
|27
|37
|65
|7
|Сан-Хосе
|62
|27
|35
|62
|8
|Сиэтл
|63
|19
|44
|44
Результаты / календарь
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25.03
26.03
|21.03
|01:00
|
Каролина – Рейнджерс
|0 : 2
|21.03
|02:00
|
Сан-Хосе – Аризона
|4 : 2
|21.03
|02:00
|
Чикаго – Виннипег
|4 : 6
|21.03
|05:00
|
Ванкувер – Баффало
|2 : 3 ОТ
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|61
|90
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|62
|86
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|62
|86
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|57
|46
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|63
|41
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|62
|41
|И
|КН
|
|
Якоб Маркстрем
Калгари
|48
|2.04
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|41
|2.05
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|42
|2.08
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