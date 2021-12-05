«Рейнджерс» — о Панарине: «Можешь поверить, ты изобрел хоккей»
09:14
Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго» (3:2) получил в раздевалке приз лучшего игрока встречи.
Пресс-служба «Рейнджерс» прокомментировала это событие.
«Можешь поверить, ты изобрел хоккей», — говорится в публикации в Twitter.
В игре с «Блэкхоукс» 30-летний россиянин забросил одну шайбу, отдал две результативные передачи и был признан первой звездой матча.
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