Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго» (3:2) получил в раздевалке приз лучшего игрока встречи.

Пресс-служба «Рейнджерс» прокомментировала это событие.

«Можешь поверить, ты изобрел хоккей», — говорится в публикации в Twitter.

В игре с «Блэкхоукс» 30-летний россиянин забросил одну шайбу, отдал две результативные передачи и был признан первой звездой матча.