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«Рейнджерс» — о Панарине: «Можешь поверить, ты изобрел хоккей»

09:14
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Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго» (3:2) получил в раздевалке приз лучшего игрока встречи.

Пресс-служба «Рейнджерс» прокомментировала это событие.

«Можешь поверить, ты изобрел хоккей», — говорится в публикации в Twitter.

В игре с «Блэкхоукс» 30-летний россиянин забросил одну шайбу, отдал две результативные передачи и был признан первой звездой матча.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/NYRangers/status/1467345258124124160

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Карен Саркисян все материалы автора
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