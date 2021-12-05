Панарин — журналистам после матча «Рейнджерс» — «Чикаго»: «Извините, ребята»
Панарин отказался давать комментарии пресс-службе «Чикаго» после игры
09:26
Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин после матча регулярного чемпионата с «Чикаго» (3:2) отказался давать комментарии пресс-службе «Блэкхоукс».
Извините, ребята. Извините", — приводит слова 30-летнего россиянина журналист Чарли Румелиотис в Twitter.
Во встрече с «Блэкхоукс» 30-летний россиянин забросил одну шайбу, отдал две результативные передачи и был признан первой звездой игры.
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