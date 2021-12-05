Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин после матча регулярного чемпионата с «Чикаго» (3:2) отказался давать комментарии пресс-службе «Блэкхоукс».

Извините, ребята. Извините", — приводит слова 30-летнего россиянина журналист Чарли Румелиотис в Twitter.

Во встрече с «Блэкхоукс» 30-летний россиянин забросил одну шайбу, отдал две результативные передачи и был признан первой звездой игры.