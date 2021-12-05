Андрей Свечников пропустил матч с «Баффало» из-за травмы, он выбыл на несколько дней

Нападающий «Каролины» Андрей Свечников пропустил матч регулярного чемпионата НХЛ против «Баффало» (6:2) из-за травмы, сообщает официальный сайт НХЛ.

21-летний россиянин получил повреждение верхней части тела. Хоккеисту потребуется несколько дней для того, чтобы вернуться в строй.

В сезоне-2021/22 Свечников провел 22 матча за «Каролину», на его счету 21 (9+12) очко.