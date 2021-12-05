Андрей Свечников пропустил матч с «Баффало» из-за травмы, он выбыл на несколько дней
08:58
Нападающий «Каролины» Андрей Свечников пропустил матч регулярного чемпионата НХЛ против «Баффало» (6:2) из-за травмы, сообщает официальный сайт НХЛ.
21-летний россиянин получил повреждение верхней части тела. Хоккеисту потребуется несколько дней для того, чтобы вернуться в строй.
В сезоне-2021/22 Свечников провел 22 матча за «Каролину», на его счету 21 (9+12) очко.
Дополнительная информация:
https://www.nhl.com/ru/news/svechnikov-vybyl-na-paru-dnei-iz-za-travmy/c-328646044
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