Овечкин признан третьей звездой матча «Вашингтон» — «Нью-Джерси»

Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Вашингтон» — «Нью-Джерси» (6:2). Все трое были выбраны из состава победителей.

Третьей звездой встречи стал российский нападающий Александр Овечкин. 38-летний россиянин сделал голевую передачу и забросил две шайбы.

Голкипер Чарли Линдгрен, отразивщий 37 из 39 бросков, признан второй звездой. Возглавил тройку форвард Коннор Макмайкл, который забросил две шайбы.