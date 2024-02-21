«Питтсбург» дома проиграл «Айлендерс». Сорокин отразил 37 бросков

«Питтсбург» на своем льду проиграл «Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:5 ОТ. «Островитяне» прервали свою трехматчевую серию поражений.

Российский голкипер гостей Илья Сорокин отразил 37 из 41 броска по своим воротам.

«Айлендерс» набрали 60 очков и идут на 10-й строчке в Восточной конференции. «Питтсбург» идет на 12-й строчке — 56 очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Питтсбург» — «Айлендерс» — 4:5 ОТ (1:0, 1:3, 2:1, 0:1)

Голы: Петтерссон — 3 (Ракелль, Карлссон), 12:48 — 1:0. Нельсон — 23 (Пулок, Пелек), 23:40 — 1:1. Барзал — 17 (Сорокин), 26:37 — 1:2. Хольмстрем — 13, 33:15 — 1:3. Эллер — 10 (Руведел, Грэйвс), 36:35 — 2:3. Райлли — 4 (Нельсон, Ли), 50:42 — 2:4. Пуустинен — 2 (Летанг, Рил. Смит), 52:06 — 3:4. О`Коннор — 7 (Малкин), 53:02 — 4:4. Пелек — 1 (Барзал, Хорват), 60:57 — 4:5.

Вратари: Неделькович — Сорокин.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 41 (12+13+16+0) — 33 (13+12+7+1).

Наши: Малкин (17.42/2/+1) — Романов (18.43/1/0).

21 февраля. Питтсбург. PPG Paints Arena.