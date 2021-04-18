Игроки «Миннесоты» поздравили Марло с повторением рекорда Горди Хоу

«Миннесота» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Сан-Хосе» со счетом 5:2.

После игры хоккеисты «Уайлд» поздравили форварда «Шаркс» Патрика Марло с 1767-м матчем в НХЛ. 41-летний канадец повторил рекорд Горди Хоу по количеству матчей в истории лиги.

Марло был выбран в первом раунде драфта-1997 под общим вторым номером «Сан-Хосе». В сезоне-2015/16 форвард вместе с «Сан-Хосе» вышел в финал Кубка Стэнли.