Капризов повторил рекорд «Миннесоты» по количеству очков для новичков

Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сан-Хосе» (5:1).

23-летний россиянин набрал 36 (17+19) очков, повторив рекорд клуба по количеству очков для новичков. В сезоне-2000/01 Мариан Габорик также набрал 36 (18+18) очков.