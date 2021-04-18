Капризов повторил рекорд «Миннесоты» по количеству очков для новичков
06:58
Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сан-Хосе» (5:1).
23-летний россиянин набрал 36 (17+19) очков, повторив рекорд клуба по количеству очков для новичков. В сезоне-2000/01 Мариан Габорик также набрал 36 (18+18) очков.
Kirill Kaprizov scored to collect his 36th point of 2020-21 (17-19—36 in 43 GP), tying Marian Gaborik (18-18—36 in 71 GP) for the most by a @mnwild rookie in a single season. #NHLStats: https://t.co/sjII93OXqo https://t.co/TVyaG5s24Y— NHL Public Relations (@PR_NHL) April 18, 2021
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