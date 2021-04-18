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Капризов повторил рекорд «Миннесоты» по количеству очков для новичков

06:58
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Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сан-Хосе» (5:1).

23-летний россиянин набрал 36 (17+19) очков, повторив рекорд клуба по количеству очков для новичков. В сезоне-2000/01 Мариан Габорик также набрал 36 (18+18) очков.

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