Прайс о победе над «Виннипегом»: «Ребята проделали отличную работу»

Вратарь «Монреаля» Кэри Прайс подвел итоги второго матча второго раунда плей-офф НХЛ против «Виннипега» (1:0).

«Ребята проделали отличную работу впереди. Это была довольно отличная командная работа. Мы хорошо играем по обе стороны от шайбы, принимаем разумные решения и поддерживаем друг друга по всему льду», — приводит слова Прайса официальный сайт НХЛ.

Счет в серии 2-0 в пользу «Монреаля». Следующий матч пройдет 7 июня и начнется в 1:00 мск.