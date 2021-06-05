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Прайс о победе над «Виннипегом»: «Ребята проделали отличную работу»

09:30
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Вратарь «Монреаля» Кэри Прайс подвел итоги второго матча второго раунда плей-офф НХЛ против «Виннипега» (1:0).

«Ребята проделали отличную работу впереди. Это была довольно отличная командная работа. Мы хорошо играем по обе стороны от шайбы, принимаем разумные решения и поддерживаем друг друга по всему льду», — приводит слова Прайса официальный сайт НХЛ.

Счет в серии 2-0 в пользу «Монреаля». Следующий матч пройдет 7 июня и начнется в 1:00 мск.

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