Прайс о победе над «Виннипегом»: «Ребята проделали отличную работу»
09:30
Вратарь «Монреаля» Кэри Прайс подвел итоги второго матча второго раунда плей-офф НХЛ против «Виннипега» (1:0).
«Ребята проделали отличную работу впереди. Это была довольно отличная командная работа. Мы хорошо играем по обе стороны от шайбы, принимаем разумные решения и поддерживаем друг друга по всему льду», — приводит слова Прайса официальный сайт НХЛ.
Счет в серии 2-0 в пользу «Монреаля». Следующий матч пройдет 7 июня и начнется в 1:00 мск.
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Материалы сюжета: НХЛ — Кубок Стэнли 2021: плей-офф сезона 2020 / 2021 — пары и все раунды в дивизионах, новости и обзоры матчей
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