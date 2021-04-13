Радулов может пропустить остаток сезона из-за травмы

Нападающий «Далласа» Александр Радулов пройдет дополнительное обследование из-за травмы. На нем будет решаться, сможет ли хоккеист еще сыграть в этом сезоне или ему потребуется операция, пишет в Twitter журналист Майк Хейка.

Окончательное решение должно быть принято к началу следующей недели.

Радулов вернулся в состав 14 марта 2021 года, однако уже спустя 16 дней вновь оказался помещен в список травмированных.