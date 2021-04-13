Канадская хоккейная лига объявила об отмене розыгрыша Мемориального кубка второй год подряд

Канадская хоккейная лига (CHL) 13 апреля на официальном сайте объявила об отмене розыгрыша Мемориального кубка. В нем должны были принять участие чемпионы всех трех лиг и клуб-хозяин.

Примечательно, что этот сезон станет вторым в более чем столетней истории трофея, когда он не будет разыгран.

Мемориальный кубок был учрежден перед сезоном-1918/19 в память о канадских хоккеистах, погибших в ходе Первой мировой войны.

В прошлом сезоне розыгрыш Мемориального кубка был впервые отменен из-за пандемии коронавируса.