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НХЛ, регулярный чемпионат: «Вашингтон» — «Филадельфия» и другие матчи 14 апреля

19:15
Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин (слева). Фото Timothy T. Ludwig, USA Today Sports
Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин (слева). Фото Timothy T. Ludwig, USA Today Sports

В ночь со вторника на среду, 14 апреля, в НХЛ будет сыграно 6 матчей регулярного чемпионата.

«Нью-Джерси» — «Рейнджерс». 02.00

«Бостон» — «Баффало». 02.00

«Вашингтон» — «Филадельфия». 02.00

«Торонто» — «Калгари». 02.30

«Нэшвилл» — «Тампа-Бэй». 03.00

«Даллас» — «Флорида». 03.30

Все матчи регулярного чемпионата НХЛ можно смотреть в прямом эфире на сайте Яндекс.Эфир.

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