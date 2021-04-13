НХЛ, регулярный чемпионат: «Вашингтон» — «Филадельфия» и другие матчи 14 апреля
19:15
В ночь со вторника на среду, 14 апреля, в НХЛ будет сыграно 6 матчей регулярного чемпионата.
«Нью-Джерси» — «Рейнджерс». 02.00
«Бостон» — «Баффало». 02.00
«Вашингтон» — «Филадельфия». 02.00
«Торонто» — «Калгари». 02.30
«Нэшвилл» — «Тампа-Бэй». 03.00
«Даллас» — «Флорида». 03.30
Все матчи регулярного чемпионата НХЛ можно смотреть в прямом эфире на сайте Яндекс.Эфир.
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