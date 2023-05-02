«Виннипег» подписал нападающего «Спартака» Чибрикова
«Виннипег» объявил о подписании российского нападающего «Спартака» Никиты Чибрикова. Клуб заключил с 20-летним россиянином трехлетний контракт начального уровня со средней годовой зарплатой в НХЛ в размере 925 тысяч долларов.
Также он подписал профессиональный пробный контракт с «Манитоба Мус», фарм-клубом «Джетс», к которому он присоединится до конца сезона.
Чибриков был задрафтован «Виннипегом» на драфте 2021 года под 50-м общим номером.
В этом сезоне КХЛ Чибриков сыграл 31 матч за «Спартак» и набрал 2 (1+1) очка.
Положение команд
Футбол
Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
|Второй раунд
|Счет в серии
|
Вегас - Эдмонтон
Вегас - Эдмонтон
0 - 0
|0 - 0
|
Даллас - Сиэтл
Даллас - Сиэтл
0 - 0
|0 - 0
|
Торонто - Флорида
Торонто - Флорида
0 - 0
|0 - 0
|Первый раунд
|
Торонто - Тампа-Бэй
|4 - 2
|
Вегас - Виннипег
|4 - 1
|
Колорадо - Сиэтл
|3 - 4
|
Нью-Джерси - Рейнджерс
|4 - 3
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|4 - 2
|
Бостон - Флорида
|3 - 4
|
Даллас - Миннесота
|4 - 2
|
Каролина - Айлендерс
|4 - 2
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|2.05
|03:00
|
Нью-Джерси – Рейнджерс
|4 : 0
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