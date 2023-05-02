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Сегодня, 06:48

«Виннипег» подписал нападающего «Спартака» Чибрикова

Евгений Козинов
Корреспондент
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Никита Чибриков.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Виннипег» объявил о подписании российского нападающего «Спартака» Никиты Чибрикова. Клуб заключил с 20-летним россиянином трехлетний контракт начального уровня со средней годовой зарплатой в НХЛ в размере 925 тысяч долларов.

Также он подписал профессиональный пробный контракт с «Манитоба Мус», фарм-клубом «Джетс», к которому он присоединится до конца сезона.

Чибриков был задрафтован «Виннипегом» на драфте 2021 года под 50-м общим номером.

В этом сезоне КХЛ Чибриков сыграл 31 матч за «Спартак» и набрал 2 (1+1) очка.

Никита Чибриков
Хоккей
НХЛ
ХК Виннипег Джетс
ХК Спартак (Москва)
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«Колорадо» — «Сиэтл»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
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