Определились все пары второго раунда Кубка Стэнли
Сегодня, 2 мая, был сыгран последний матч первого раунда плей-офф НХЛ.
«Нью-Джерси» на своем льду переиграл «Рейнджерс» (4:0) и выиграл серию — 4-3.
Таким образом, стали известны все пары 1/4 финала Кубка Стэнли.
Западная конференция:
«Даллас» — «Сиэтл»
«Вегас» — «Эдмонтон»
Восточная конференция:
«Торонто» — «Флорида»
«Каролина» — «Нью-Джерси»
Положение команд
Футбол
Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
|Второй раунд
|Счет в серии
|
Вегас - Эдмонтон
Вегас - Эдмонтон
0 - 0
|0 - 0
|
Даллас - Сиэтл
Даллас - Сиэтл
0 - 0
|0 - 0
|
Торонто - Флорида
Торонто - Флорида
0 - 0
|0 - 0
|Первый раунд
|
Торонто - Тампа-Бэй
|4 - 2
|
Вегас - Виннипег
|4 - 1
|
Колорадо - Сиэтл
|3 - 4
|
Нью-Джерси - Рейнджерс
|4 - 3
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|4 - 2
|
Бостон - Флорида
|3 - 4
|
Даллас - Миннесота
|4 - 2
|
Каролина - Айлендерс
|4 - 2
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|2.05
|03:00
|
Нью-Джерси – Рейнджерс
|4 : 0
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