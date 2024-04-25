Щучинов: «Из иностранцев мне нравятся Макар и Далин»

Защитник «Трактора» Артем Щучинов рассказал, кто из игроков нравится ему в НХЛ.

«По утрам смотрю обзоры матчей НХЛ. Интересно заметить какие-то фишки у игроков, как они двигаются по синей линии, потом сам пытаюсь сделать. Я в детстве следил за Димой Орловым и Михаилом Сергачевым. Из иностранцев мне нравятся Кэйл Макар и Расмус Далин, они очень хорошо двигаются. Некоторые фишки, движения стараюсь у них перенять.

В чем уникальность Макара? Очень хорошее катание, стартовая скорость, видение площадки. Очень техничный», — цитирует «РБ Спорт» Щучинова.