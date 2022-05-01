Профсоюз игроков НХЛ начал поиски замены главе ассоциации

Глава профсоюза игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Дональд Фер может оставить свой пост. Ассоциация игроков уже начала поиски его преемника, сообщает TSN.

При этом никаких временных ограничений не поставлено. Фер будет занимать пост главы профсоюза, когда ему не будет найдена «достойная замена».

Фер занял этот пост в 2010 году. До этого 23 года работал в профосбзе игроков МЛБ — главной бейсбольной лиги в США.

В июле Дональду Феру исполнится 74 года.