Овечкин сыграл с лета: капитан «Вашингтона» забил «Питтсбургу» на пути к Кубку Стэнли

4 года назад Овечкин забил решающий гол в матче серии плей-офф «Вашингтон» — «Питтсбург»

В 2018 году «Вашингтон» прошел «Питтсбург» во втором раунде плей-офф НХЛ. «Кэпиталз» выиграли серию в шести матча (4-2).

«Вашингтон» обыграл «Питтсбург» в шестом матче полуфинала Восточной конференции — 2:1. Победную шайбу на шестой минуте овертайма с передачи Александра Овечкина забросил Евгений Кузнецов.

В сам Овечкин стал главным героем третьего матча. Именно его гол принес победу команде — 4:3. За минуту до конца третьего периода Бэкстрем вывел Овечкина на бросок. С первым броском россиянина справился вратарь «Пингвинов», но Овечкин не выключился из борьбы и с лета добил шайбу в пустые ворота.