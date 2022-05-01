Голкипер «Монреаля» Кэри Прайс подтвердил, что испытывает проблемы с прооперированным коленом.

«Это было сложный процесс восстановления. И я разочарован тем, что он еще не закончился. Необходимо встретиться со специалистом и утвердить дальнейший план действий. Я пока могу лишь сохранять положительный настрой и продолжать работать», — цитирует Прайса TFP.

Напомним, что его контракт с кэпхитом 10,5 миллиона долларов рассчитан еще на четыре сезона.

В этом регулярном чемпионате Прайс провел только 5 матчей, в которых одержал 1 победу, пропуская в среднем 3,63 шайбы и отражая 87,8 процента бросков.

Ранее стало известно, что 34-летний Прайс прошел курс лечения от наркозависимости.