Подколзин забросил шестую шайбу в сезоне
08:39
Нападающий «Ванкувера» Василий Подколзин отличился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Коламбуса» (4:3)
20-летний россиянин забил в середине третьего периода и сравнял счет.
Huggy with the feed ?— Vancouver #Canucks (@Canucks) December 15, 2021
Pods with the finish ? pic.twitter.com/68p5jw9Ymi
Подколзин проводит дебютный сезон в НХЛ, гол в ворота «Коламбуса» стал для него 6-м в нынешнем сезоне.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю