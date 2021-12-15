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Подколзин забросил шестую шайбу в сезоне

08:39
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Нападающий «Ванкувера» Василий Подколзин отличился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Коламбуса» (4:3)

20-летний россиянин забил в середине третьего периода и сравнял счет.

Подколзин проводит дебютный сезон в НХЛ, гол в ворота «Коламбуса» стал для него 6-м в нынешнем сезоне.

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Иван Торопцев все материалы автора
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