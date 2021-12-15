Подколзин забросил шестую шайбу в сезоне

Нападающий «Ванкувера» Василий Подколзин отличился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Коламбуса» (4:3)

20-летний россиянин забил в середине третьего периода и сравнял счет.

Huggy with the feed ?

Pods with the finish ? pic.twitter.com/68p5jw9Ymi — Vancouver #Canucks (@Canucks) December 15, 2021

Подколзин проводит дебютный сезон в НХЛ, гол в ворота «Коламбуса» стал для него 6-м в нынешнем сезоне.