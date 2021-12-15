Первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ «Колорадо» — «Рейнджерс» (4:2) признан российский форвард хозяев Валерий Ничушкин. Он сделал дубль в этой игре.

Второй звездой стал еще один форвард «Эвеланш» Натан Маккиннон. В его активе две результативные передачи. Третья звезда — нападающий Назем Кадри. Он сделал три ассиста.

«Колорадо» набрал 36 очков и занимает четвертое место в Западной конференции. У «Рейнджерс» 39 очков и шестая позиция на Востоке.