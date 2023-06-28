Плющев: «Новых кадров, которые могли бы удивлять и мир, и НХЛ, у нас нет»
Заслуженный тренер России Владимир Плющев прокомментировал то, что россияне впервые за 12 лет остались без индивидуальных призов в НХЛ.
«Я вам так скажу, ребята, которых оценивают сейчас, уехали в НХЛ давно. Это не те пацаны, которые приехали туда год-два назад. Нет, они себя уже давно там зарекомендовали. Но, к сожалению, время берет свое. А новых кадров, которые могли бы удивлять и мир, и НХЛ, у нас нет.
Мы все время вспоминаем какие-то победы пятидесятилетней давности, бравируем тем, что завоевали медали на двух последних Олимпиадах. Но между Олимпиадами есть чемпионаты мира, которые мы благополучно проигрываем. И новых имен мировому хоккейному сообществу не открываем, на удивление. Я говорил неоднократно: должны быть хорошие коллективы, программы, тренеры, способные обеспечить рост наших ребят. Но все остается посредственным, ничего не меняется. А под лежачий камень вода не течет. Поэтому такие результаты. Тем более в НХЛ, где высокий уровень требований, сильнейшая лига», — приводит «РБ Спорт» слова Плющева.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Айлендерс
|0
|0
|0
|0
|2
|Вашингтон
|0
|0
|0
|0
|3
|Каролина
|0
|0
|0
|0
|4
|Коламбус
|0
|0
|0
|0
|5
|Нью-Джерси
|0
|0
|0
|0
|6
|Питтсбург
|0
|0
|0
|0
|7
|Рейнджерс
|0
|0
|0
|0
|8
|Филадельфия
|0
|0
|0
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|0
|0
|0
|0
|2
|Бостон
|0
|0
|0
|0
|3
|Детройт
|0
|0
|0
|0
|4
|Монреаль
|0
|0
|0
|0
|5
|Оттава
|0
|0
|0
|0
|6
|Тампа-Бэй
|0
|0
|0
|0
|7
|Торонто
|0
|0
|0
|0
|8
|Флорида
|0
|0
|0
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Аризона
|0
|0
|0
|0
|2
|Виннипег
|0
|0
|0
|0
|3
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|4
|Колорадо
|0
|0
|0
|0
|5
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|6
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|7
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|8
|Чикаго
|0
|0
|0
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|2
|Ванкувер
|0
|0
|0
|0
|3
|Вегас
|0
|0
|0
|0
|4
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|5
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|6
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|7
|Сиэтл
|0
|0
|0
|0
|8
|Эдмонтон
|0
|0
|0
|0
|11.10
|00:30
|
Тампа-Бэй – Нэшвилл
|- : -
|11.10
|03:00
|
Питтсбург – Чикаго
|- : -
|11.10
|05:30
|
Вегас – Сиэтл
|- : -