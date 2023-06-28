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Плющев: «Новых кадров, которые могли бы удивлять и мир, и НХЛ, у нас нет»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Заслуженный тренер России Владимир Плющев прокомментировал то, что россияне впервые за 12 лет остались без индивидуальных призов в НХЛ.

«Я вам так скажу, ребята, которых оценивают сейчас, уехали в НХЛ давно. Это не те пацаны, которые приехали туда год-два назад. Нет, они себя уже давно там зарекомендовали. Но, к сожалению, время берет свое. А новых кадров, которые могли бы удивлять и мир, и НХЛ, у нас нет.

Мы все время вспоминаем какие-то победы пятидесятилетней давности, бравируем тем, что завоевали медали на двух последних Олимпиадах. Но между Олимпиадами есть чемпионаты мира, которые мы благополучно проигрываем. И новых имен мировому хоккейному сообществу не открываем, на удивление. Я говорил неоднократно: должны быть хорошие коллективы, программы, тренеры, способные обеспечить рост наших ребят. Но все остается посредственным, ничего не меняется. А под лежачий камень вода не течет. Поэтому такие результаты. Тем более в НХЛ, где высокий уровень требований, сильнейшая лига», — приводит «РБ Спорт» слова Плющева.

 
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Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vladimir-plyushhev-my-braviruem-pobedami-pyatidesyatiletnej-davnosti-a-v-nhl-rezul-tat-nuzhen-zdes-i-sejchas/
Хоккей
НХЛ
Владимир Плющев
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