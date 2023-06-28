Дементьев: «Многие наши игроки проявили себя как минимум достойно»

Хоккейный агент Алексей Дементьев прокомментировал отсутствие российских хоккеистов в первой символической пятерке сезона-2022/23 в НХЛ.

«Многие наши игроки проявили себя как минимум достойно. Иван Барбашев выиграл Кубок Стэнли, но он не был игроком большинства и игроком первого звена, поэтому мы и не увидели его среди номинантов на сборную сезона. Игорь Шестеркин хорошо выступал, он великолепный хоккеист. Но у него были так называемые качели в этом сезоне, он был нестабилен. На Александра Овечкина повлияли травмы и несчастный случай в его семье. Он потерял отца. Кирилл Капризов, против которого весь сезон играли очень плотно, не смог показать всей своей мощи. Так что в голосовании при учете всех критериев у наших хоккеистов многое не сошлось, поэтому мы и не увидели их в первой символической пятерке сезона», — цитирует RT Дементьева.