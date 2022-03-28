«Питтсбург» — третья команда за последние 26 лет, забросившая 11 шайб в одном матче НХЛ

«Питтсбург» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Детройт» со счетом 11:2.

«Пингвинз» стали третьей командой за 26 лет, которая смогла забросить 11 шайб в одной встрече. Ранее это удалось «Вашингтону» 11 января 2003 года в матче против «Флориды» (12 шайб), а также «Оттаве» 13 ноября 2001 года во встрече с «Кэпиталз» (11 шайб).

После этого матча «Питтсбург» с 90 очками занимает третье место в Восточной конференции, «Детройт» с 60 очками — на 11-й строчке.