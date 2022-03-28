Тренер «Питтсбурга» о хет-трике Малкина: «Он талант своего поколения»

Главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан прокомментировал игру форварда Евгения Малкина в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Детройта» (11:2).

«Я думаю, что с каждой игрой он становится лучше. Когда он в своей лучшей форме, он один из немногих игроков, которые могут взять верх над игрой. Нам повезло — у нас есть пара таких в нашей команде. Он талант своего поколения», — приводит слова Салливана официальный сайт НХЛ.