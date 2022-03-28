Юбердо повторил рекорд Павла Буре во «Флориде»

Форвард «Флориды» Джонатан Юбердо сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Торонто» (2:5).

28-летний канадец набрал 90 очков за сезон во второй раз (2018/19) и стал вторым игроком «Пантерз», кому удалось достичь этого показателя. Первым стал российский форвард Павел Буре, который набирал более 90 очков в сезонах 1999/2000 и 2000/01.

В текущем сезоне Юбердо провел 65 матчей и набрал 90 (21+69) очков.