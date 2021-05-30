«Питтсбург» не будет увольнять главного тренера после вылета в первом раунде плей-офф НХЛ
15:55
«Питтсбург» не будет увольнять Майка Салливана с поста главного тренера после вылета в первом раунде Кубка Стэнли от «Айлендерс» (2-4), сообщает инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман.
53-летний специалист возглавил «Питтсбург» по ходу сезона-2015/16 и выиграл с клубом два Кубка Стэнли.
В 2019 году он подписал новый 4-летний контракт с клубом, срок действия которого начался в этом сезоне.
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Материалы сюжета: НХЛ — Кубок Стэнли 2021: плей-офф сезона 2020 / 2021 — пары и все раунды в дивизионах, новости и обзоры матчей
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