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«Питтсбург» не будет увольнять главного тренера после вылета в первом раунде плей-офф НХЛ

15:55
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«Питтсбург» не будет увольнять Майка Салливана с поста главного тренера после вылета в первом раунде Кубка Стэнли от «Айлендерс» (2-4), сообщает инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман.

53-летний специалист возглавил «Питтсбург» по ходу сезона-2015/16 и выиграл с клубом два Кубка Стэнли.

В 2019 году он подписал новый 4-летний контракт с клубом, срок действия которого начался в этом сезоне.

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Материалы сюжета: НХЛ — Кубок Стэнли 2021: плей-офф сезона 2020 / 2021 — пары и все раунды в дивизионах, новости и обзоры матчей