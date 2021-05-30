«Питтсбург» не будет увольнять главного тренера после вылета в первом раунде плей-офф НХЛ

«Питтсбург» не будет увольнять Майка Салливана с поста главного тренера после вылета в первом раунде Кубка Стэнли от «Айлендерс» (2-4), сообщает инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман.

53-летний специалист возглавил «Питтсбург» по ходу сезона-2015/16 и выиграл с клубом два Кубка Стэнли.

В 2019 году он подписал новый 4-летний контракт с клубом, срок действия которого начался в этом сезоне.