«Флорида» переиграла «Питтсбург». Бобровский сделал 32 сэйва

«Флорида» на выезде переиграла «Питтсбург» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3. Для «Пантерз» эта победа стала четвертой подряд.

Российский нападающий хозяев Евгений Малкин сыграл 19 минут и отметился семью бросками. Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отразил 32 из 35 бросков по своим воротам.