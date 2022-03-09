Дадонов забросил 11-ю шайбу в сезоне

«Вегас» отыграл одну шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии». Счет стал 1:2.

В начале второго периода голом отметился российский нападающий Евгений Дадонов. На 7-й минуте он реализовал большинство своей команды.

Для 32-летнего россиянина эта заброшенная шайба стала 11-й в текущем сезоне.