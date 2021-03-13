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Первый тренер Капризова — о хет-трике в НХЛ: «Это он еще вкатывается!»

11:02
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Андрей Лучанский, первый тренер нападающего «Миннесоты» Кирилла Капризова, прокомментировал хет-трик своего воспитанника в игре с «Аризоной» (4:0).

13&nbsp;марта. &laquo;Миннесота&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Аризона&raquo;&nbsp;&mdash; 4:0. Кирилл Капризов в&nbsp;атаке.У Капризова первый хет-трик в НХЛ! Он становится новой звездой лиги

«Конечно, слежу за игрой Кирилла в НХЛ. Пока что вкатывается парень, находит общий спортивный язык, подбирает себе партнеров. Это только начало. В психологическом плане все просто. Не расслабляется, ставит цели и старается их достичь, все как положено. Еще же зависит от команды, которая ему, конечно помогает, тренеры отлично выполняют свою работу. Дай бог, чтобы Капризов смог привести «Минессоту» к Кубку Стэнли», — сказал «СЭ» Лучанский.

Этот хет-трик стал для Капризова первым в НХЛ. В 25 матчах за «Миннесоту» российский хоккеист набрал 23 очка (10+13).

(Елизавета Денисова)

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