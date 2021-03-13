Барабанов набрал 1+2 и стал первой звездой в дебютном матче в АХЛ

Нападающий «Торонто Марлис» Александр Барабанов набрал 3 (1+2) очка в дебютном матче в АХЛ против «Лаваль» (4:3).

26-летний россиянин стал участником заброшенных шайб Алекса Гальченюка и Николаса Петана, а также сам отличился голом в ворота соперника. Барабанов был признан первой звездой встречи.

Барабанов провел за «Торонто» в НХЛ 11 матчей в нынешнем сезоне и не отличился результативными действиями.