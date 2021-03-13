У Капризова первый хет-трик в НХЛ! Он становится новой звездой лиги

Кирилл разобрался с «Миннесотой».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Миннесота» — «Аризона» — 4:0 (0:0, 0:0, 4:0)

Голы: Капризов — 8 (Зуккарелло, Сперджен), 45:47 — 1:0. Капризов — 9 (Бьюгстад, Дамба), 48:10 — 2:0. Бродин — 5 (п.в., Зуккарелло), 59:01 — 3:0. Капризов — 10 (Зуккарелло, Соуси), 59:11 — 4:0.

Вратари: Тэлбот — Хилл (57:11 — 59:01).

Штраф: 8 — 8.

Броски: 32 (8+14+10) — 25 (9+7+9).

Наши: Капризов (18.12/8/+4) — -.

13 марта. Сент-Пол. Xcel Energy Center.

«Миннесоте» пора запускать зрителей на трибуны, так как они обязаны видеть в живую игру Капризова". Так пишут в твиттере американцы, и согласиться с ними просто невозможно. Российский форвард сегодня сделал хет-трик в матче с «Аризоной» (4:0).

«Уверен, что Капризов имеет шансы стать поворотным моментом для клуба. Однажды он сможет привести «Миннесоту» к Кубку Стэнли. Кирилл невероятно хорош. Теперь необходимо окружить его нужными игроками. На месте «Миннесоты» я бы подписал его на восемь лет», — поделился мнением обозреватель The Athletic Майкл Руссо. На данный момент Капризов уверенно движется к награде лучшего новичка чемпионата. Он действительно преобразил игру «Миннесоты», которую еще в прошлом сезоне было невозможно смотреть без тоски.

В родных стенах «дикари» чувствуют себя уверенно. В последних двух матчах на «Эксель-Энерджи-центр» команда дважды обыграла «Вегас», а сегодня расправилась с «Аризоной». Несмотря на счет, матч выдался непростым для хозяев. Пробить «койотов», которые любят посидеть в обороне, получилось только в третьем периоде. Сделал это Капризов.

Ждать второго гола пришлось недолго. Почувствовавший запал российский форвард, выдал очередной сумасшедший вираж, с которым никто не смог справиться. На это можно смотреть бесконечно.

Kaprizov circles the net on his edges and scores again pic.twitter.com/OePxa8A1m1 — CJ Fogler #BlackLivesMatter (@cjzero) March 13, 2021

Желательно этим и заняться. Видео с другого ракурса. Вот это выход на смену.

Kaprizov scores his second of the game ? pic.twitter.com/Zyg4LZS6Go — Shayna (@hayyyshayyy) March 13, 2021

За минуту до финальной сирены голом в пустые ворота отметился Йонас Бродин, но Капризов не отпустил соперника без своего первого в НХЛ хет-трика. Оставалось всего 50 секунд до конца встречи, и Кирилл шикарным броском в дальнюю девятку поразил ворота Адина Хилла.

Kirill Kaprizov, 1st career hat trick. He's completely changed the Wild organization.pic.twitter.com/kbdK1xKEPP — World Hockey Report (@worldhockeyrpt) March 13, 2021

О том, кого признали лучшим игроком матча, говорить не стоит. Здесь и так все понятно. Второй звездой стал голкипер «Миннесоты» Кэм Тэлбот, а третьей — Матс Цуккарелло, оформивший ассистентский хет-трик.

Реакция Капризова на сегодняшний вечер была предельно простой. Примерно так он и разобрался с «Аризоной». Легко и непринужденно. На данный момент в 25 матчах на счету нападающего 23 (10+13) очка. Лучший бомбардир своей команды и лучший бомбардир среди российских игроков в НХЛ.

Kirill Kaprizov leads all rookies in: goals, assists, points, +/-, even strength goals, even strength points pic.twitter.com/Z5HBYLFmv8 — Connor (@Connor 779 ) March 13, 2021

Если российский форвард продолжит в таком же духе, то в штате Миннесота точно появятся новые деньги, которые будут соответствовать нынешнему прозвищу Кирилла в команде.