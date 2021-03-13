НХЛ, регулярный чемпионат: расписание и результаты матчей 13 и 14 марта
16:00
Вечером 13 марта в регулярном чемпионате НХЛ будет сыгран один матч. В ночь на 14-е число состоится 11 игр.
13 марта
«Бостон» — «Рейнджерс» (21.00)
14 марта
«Баффало» — «Питтсбург» (3.00)
«Нью-Джерси» — «Айлендерс» (3.00)
«Тампа-Бэй» — «Нэшвилл» (3.00)
«Филадельфия» — «Вашингтон» (3.00)
«Ванкувер» — «Эдмонтон» (6.00)
Все матчи регулярного чемпионата НХЛ можно смотреть в прямом эфире на сайте Яндекс.Эфир.
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