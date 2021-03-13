НХЛ, регулярный чемпионат: расписание и результаты матчей 13 и 14 марта

Вечером 13 марта в регулярном чемпионате НХЛ будет сыгран один матч. В ночь на 14-е число состоится 11 игр.

13 марта

«Бостон» — «Рейнджерс» (21.00)

14 марта

«Коламбус» — «Даллас» (1.00)

«Баффало» — «Питтсбург» (3.00)

«Калгари» — «Монреаль» (3.00)

«Нью-Джерси» — «Айлендерс» (3.00)

«Тампа-Бэй» — «Нэшвилл» (3.00)

«Торонто» — «Виннипег» (3.00)

«Филадельфия» — «Вашингтон» (3.00)

«Флорида» — «Чикаго» (3.00)

«Сент-Луис» — «Вегас» (4.00)

«Анахайм» — «Сан-Хосе» (6.00)

«Ванкувер» — «Эдмонтон» (6.00)

Все матчи регулярного чемпионата НХЛ можно смотреть в прямом эфире на сайте Яндекс.Эфир.