Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Первый тренер Капризова: «Достижение в 30 шайб может дать толчок в развитии карьеры»

Первый тренер Капризова высказался о новом рекорде хоккеиста в «Миннесоте»
11:05
Кирилл Капризов. Фото USA Today Sports
Кирилл Капризов. Фото USA Today Sports
Теги:

Андрей Лучанский, первый тренер нападающего «Миннесоты» Кирилла Капризова, отреагировал на установление россиянином нового клубного рекорда результативности (30 шайб за 67 матчей).

24-летний хоккеист в вошел в топ-10 действующих игроков лиги по скорости достижения 30 забитых голов.

«Для всех хоккеистов любые голы и достижения идут в плюс для карьеры. Тем более во всей этой ситуации. За подобными достижениями больше следит пресса, а не хоккеисты. Его задача выходить, играть, забивать. Наверное, он и не считает это. Возможно, это достижение в 30 шайб даст дополнительный толчок в развитии карьеры», — сказал Лучанский «СЭ».

Капризов выступает за «Миннесоту» с 2020 года. На его счету 61 (30+31) очко в 67 матчах за команду. В текущем сезоне он провел 12 матчей, в которых набрал 10 (3+7) очков.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Артем Бухаев все материалы автора
Читайте также
Фастфуд: вред или польза для человека
Минобрнауки уволило ректора РГСУ Починок после проверки в вузе
0