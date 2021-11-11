Первый тренер Капризова: «Достижение в 30 шайб может дать толчок в развитии карьеры»

Андрей Лучанский, первый тренер нападающего «Миннесоты» Кирилла Капризова, отреагировал на установление россиянином нового клубного рекорда результативности (30 шайб за 67 матчей).

24-летний хоккеист в вошел в топ-10 действующих игроков лиги по скорости достижения 30 забитых голов.

«Для всех хоккеистов любые голы и достижения идут в плюс для карьеры. Тем более во всей этой ситуации. За подобными достижениями больше следит пресса, а не хоккеисты. Его задача выходить, играть, забивать. Наверное, он и не считает это. Возможно, это достижение в 30 шайб даст дополнительный толчок в развитии карьеры», — сказал Лучанский «СЭ».

Капризов выступает за «Миннесоту» с 2020 года. На его счету 61 (30+31) очко в 67 матчах за команду. В текущем сезоне он провел 12 матчей, в которых набрал 10 (3+7) очков.