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Кэмпбелл, Жанно и Нюландер — звезды игрового дня в НХЛ

10:27

Вратарь «Торонто» Джек Кэмпбелл признан первой звездой игрового дня в НХЛ.

Голкипер отразил все 36 бросков по своим воротам в матче против «Филадельфии» (3:0).

Вторая звезда дня — партнер Кэмпбелла по команде, нападающий Вильям Нюландер, который сделал дубль в игре с «Флайерз».

Третьей звездой дня признан форвард «Нэшвилла» Таннер Жанно, отметившийся голом и результативной передачей в матче с «Далласом» (4:2).

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Иван Торопцев все материалы автора
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