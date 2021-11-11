Вратарь «Торонто» Джек Кэмпбелл признан первой звездой игрового дня в НХЛ.

Голкипер отразил все 36 бросков по своим воротам в матче против «Филадельфии» (3:0).

Вторая звезда дня — партнер Кэмпбелла по команде, нападающий Вильям Нюландер, который сделал дубль в игре с «Флайерз».

Третьей звездой дня признан форвард «Нэшвилла» Таннер Жанно, отметившийся голом и результативной передачей в матче с «Далласом» (4:2).