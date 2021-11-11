Кэмпбелл, Жанно и Нюландер — звезды игрового дня в НХЛ
10:27
Вратарь «Торонто» Джек Кэмпбелл признан первой звездой игрового дня в НХЛ.
Голкипер отразил все 36 бросков по своим воротам в матче против «Филадельфии» (3:0).
Вторая звезда дня — партнер Кэмпбелла по команде, нападающий Вильям Нюландер, который сделал дубль в игре с «Флайерз».
Третьей звездой дня признан форвард «Нэшвилла» Таннер Жанно, отметившийся голом и результативной передачей в матче с «Далласом» (4:2).
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